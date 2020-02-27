Строительные и ремонтные работы \ Системы отопления и газоснабжения Рубрика объявления: Строительство и ремонт в Ленинградской области в Бокситогорском районе В каталог Кабель DEVIflex 10T 20 Вт 2 м 140F1215 Кабель DEVIflex 10T 20 Вт 2 м 140F1215 Нагревательный кабель двухжильный Deviflex 10Т (DTIP-10) Применяют для тонких бетонных и ремонтируемых полов, в деревянных полах на лагах и на монтажном листе Devicell Dry. Для защиты трубопроводов от замерзания, а также защиты от промерзания грунта под холодильными камерами и искусственными катками. Поставляются с холодным соединительным проводом с герметичными переходной и концевой муфтами. Типичная сфера использования: Отопление в конструкции пола жилых домов, офисов, общественных зданий, заводов, школ, роддомов и т.д. Стаивание льда и снега на ступенях и проезжих частях. Система защиты от замерзания труб. Особенности продукта: Один подводящий кабель Широкий спектр продукции Гарантия 10 лет Экранированный двухжильный кабель с одним холодным концом для внутренней и наружной установки. Используется в бетонных полах, а также для защиты от намерзания снега и льда наружных площадок, защиты труб от замерзания и т.п. Отличительные особенности: Используется для установки в пол на лагах Применяется с DevicellTM Dry Пластик без содержания свинца Самозатухающий Область применения: В системах полного отопления и комфортного подогрева пола в жилых помещениях и офисах Для защиты труб от замерзания В системах аккумуляции тепла В тонких полах Технические характеристики: Тип кабеля Двухжильный Номинальное напряжение 230 В Мощность 10 и 18 Вт/м Диаметр 7,0 мм Внутренняя изоляция РЕХ Наружная изоляция PVC 90°C Номинальная температура 65°C Сертификация ГОСТ Р, СЭС, ССПБ, IEC 800/Demko/CE Устойчивость к растяжению 200 N Устойчивость к деформации 2000 N Гарантия 10 лет Цена 3 700 РУБ Дата объявления 27.02.2020