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Системы отопления и газоснабжения ▼Бокситогорский район ▼
Рубрика объявления: Строительство и ремонт в Ленинградской области в Бокситогорском районе \ Строительные и ремонтные работы \ Системы отопления и газоснабжения
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Кабель DEVIflex 10T 20 Вт 2 м 140F1215

Кабель DEVIflex 10T 20 Вт 2 м 140F1215

Нагревательный кабель двухжильный Deviflex 10Т (DTIP-10)

Применяют для тонких бетонных и ремонтируемых полов, в деревянных полах на лагах и на монтажном листе Devicell Dry. Для защиты трубопроводов от замерзания, а также защиты от промерзания грунта под холодильными камерами и искусственными катками. Поставляются с холодным соединительным проводом с герметичными переходной и концевой муфтами.

Типичная сфера использования:

Отопление в конструкции пола жилых домов, офисов, общественных зданий, заводов, школ, роддомов и т.д.

Стаивание льда и снега на ступенях и проезжих частях.

Система защиты от замерзания труб.

Особенности продукта:

Один подводящий кабель

Широкий спектр продукции

Гарантия 10 лет

Экранированный двухжильный кабель с одним холодным концом для внутренней и наружной установки. Используется в бетонных полах, а также для защиты от намерзания снега и льда наружных площадок, защиты труб от замерзания и т.п.

Отличительные особенности:

Используется для установки в пол на лагах

Применяется с DevicellTM Dry

Пластик без содержания свинца

Самозатухающий

Область применения:

В системах полного отопления и комфортного подогрева пола в жилых помещениях и офисах

Для защиты труб от замерзания

В системах аккумуляции тепла

В тонких полах

Технические характеристики:

Тип кабеля Двухжильный

Номинальное напряжение 230 В

Мощность 10 и 18 Вт/м

Диаметр 7,0 мм

Внутренняя изоляция РЕХ

Наружная изоляция PVC 90°C

Номинальная температура 65°C

Сертификация

ГОСТ Р, СЭС, ССПБ, IEC 800/Demko/CE

Устойчивость к растяжению 200 N

Устойчивость к деформации 2000 N

Гарантия 10 лет

Цена3 700 РУБ
Дата объявления27.02.2020
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